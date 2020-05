Erreur - 404

La salle demandée est introuvable. De nombreux travaux ont eu lieu dans le Donjon ces derniers temps et il est fort possible que certains locaux se trouvent ailleurs.

Cela ne veut pas dire que cette salle n'existe plus à tout jamais, mais votre but, si vous y tenez, sera de la retrouver et d'en extirper ses trésors. Le chemin face à vous se sépare en plusieurs couloirs distincts. Lequel emprunterez-vous ?

Si vous souhaitez utiliser la boule de cristal pour localiser la salle, rendez-vous ICI.

Si vous souhaitez indiquer le problème au concierge du Donjon, rendez-vous ICI.

Si vous êtes du genre vindicateur et que vous souhaitez exprimer votre mécontentement ou votre désarroi en place publique, rendez-vous ICI.

Enfin, si vous préférez baisser les bras et retourner à l'entrée du Donjon, longez simplement ce couloir.

Bonne chance !

Le Dragon